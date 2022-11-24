张颖颖朋友圈曝光，疑似暗讽大S一家贪得无厌：恶心至极|大s|汪小菲|小s|吴佩慈_网易订阅

11月23日，热搜又被大S与她的前夫汪小菲给霸占了，男方率先发文妥协，女方随后辟谣“吸D”、婚内出轨，真可谓是你方唱罢我登场，忙得是不亦乐乎。据大S发声透露，她与妹妹（小S）是不可能吸D的，因为两人的身体都不好。此外，小S与婆家人一起居住，也没有条件允许她吸。之前汪小菲曾晒出近一年的汇款记录，金额超过4000万，从明细中可以得知，绝大部分都用在大S以及一双儿女身上，就连大S家中的电费都由汪小菲买单。此消息一出，立刻引发外界热议，不少网友纷纷心疼汪小菲，直呼大S做得太过分了。针对此事，大S也作出回应，称汪小菲所说的4000万她根本没有拿，但每个月有收到100万身心受创的补偿，最近汪小菲和我（大S）达成二十万的家里开销，他都有积极支付。至于这次的欠款500元，那是汪小菲答应给孩子的存款，当自己向汪小菲要时，竟发现被拉黑了，所以出于无奈才起诉的。另外，大S还称汪小菲起初并不打算要孩子的抚养权，他给出的理由是需要三年时间来调整自己。最后，大S也否认婚内出轨的传闻，表示自己没有力气也懒得出轨。同时喊话汪小菲：一人做事一人当，有啥事冲我来，别殃及无辜。大S的声明引发热议，有相信她的，也有不信她的，评论两极分化严重。不过在她发文之后，圈中好友吴佩慈立刻留言支持，称大S不可能吸D，因为她有癫痫病，而且在生完孩子之后，大S的身体更加不好了。然而到了23日晚间，大S与汪小菲都消停了，但汪小菲的绯闻女友张颖颖却突然在朋友圈中发文，还晒出一张八卦博主分享汪小菲与大S相关的爆料文案，配文：一家子恶心至极，贪得无厌。张颖颖的这番操作疑似是在暗讽大S一家，虽然没有直接点名，但明眼人都能看出她在指谁。张颖颖与汪小菲在一起已经很长时间了，两人虽然没有对外官宣，但经常被路人偶遇外出同游，此前就被拍到双双前往重庆游玩的画面。之后没多久，张颖颖又与汪小菲现身某寺庙祈福，二人紧挨彼此合影留念，看起来倒也挺般配的。然而现在汪小菲的重心并不在感情上面，而是努力打拼事业，几乎每天都要直播带货，为自家的餐饮品牌宣传。其实张颖颖替汪小菲“出气”也能够理解，毕竟现在他们俩才更像“一家人”，一个被“欺负”，另一个出面帮忙还挺让人感动的。不过张颖颖的朋友圈曝光必然会引起网友热烈讨论，她与汪小菲之间的事情肯定也会被再次提及，在这个时间点，无疑是在“火上浇油”。总之，大S与汪小菲的事情还请他俩处理吧，外人最好不要参与，否认会越来越乱，对谁都没好处。