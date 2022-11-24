土总统埃尔多安放话 “很快”发动地面攻势|雷杰普·塔伊普·埃尔多安|美军|土耳其|库尔德|伊朗|美国_网易订阅

资料图土耳其媒体报道，土耳其空军袭击了位于叙东北部哈塞克省的以美国为首的国际联军基地。伊朗方面消息称，美军教官在这一基地训练被土耳其伊朗视为”恐怖组织”的库尔德武装力量。当地时间22日，土耳总埃尔多安表示，空袭过后，土耳其将”很快”在叙利亚对库尔德武装发动地面行动。他同时表示，非常清楚是谁资助和武装库尔德力量，此前他已公开点名美国支持恐怖分子。（编辑：方媛）延伸阅读：世界杯开幕式上 土耳其总统埃尔多安为何站C位？作为阿拉伯国家举办的首届世界杯足球赛，国际社会给足了卡塔尔世界杯相应的礼遇。▲2022年11月20日，2022年卡塔尔世界杯会徽出现在开幕式现场。当日，2022年卡塔尔世界杯开幕式在海湾球场举行。图/新华社文 | 陶短房2022年世界杯足球赛大幕已在卡塔尔拉开，伴随着本届世界杯主题歌《梦想家》一同亮相的，有哪些来自世界各国的政要？事实上，卡塔尔半岛电视台在简短而隆重的开幕式刚刚结束后不久，就拉出了长长的列席的国际政要名单。名单中有联合国秘书长古特雷斯、国际奥委会主席巴赫、国际足联主席因凡蒂诺等跨国组织领导人3名；约旦国王阿卜杜拉二世、阿尔及利亚总统特本、埃及总统塞西、土耳其总统埃尔多安、塞内加尔总统麦基·萨勒、卢旺达总统卡加梅、利比里亚总统维阿等国家元首7名；沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德、阿联酋副总统兼总理兼迪拜酋长穆罕默德、黎巴嫩看守内阁总理米卡提等政府首脑3名。另有科威特王储萨巴赫、阿曼苏丹代表赛义德、厄瓜多尔副总统博雷罗、俄联邦总统特使列维京、印度副总统奈杜、委内瑞拉副总统罗德里格斯等王储、副国家元首、国家元首特使6名，以及巴勒斯坦民族权力机构领导人阿巴斯等“准国际领导人”级别的嘉宾。其他还有部长、大使级别的众多国际嘉宾。这份见微知著的国别清单，释放出了哪些信息和信号？▲2022年11月20日，卡塔尔世界杯吉祥物出现在开幕式上。图/新华社卡塔尔特意回报土耳其一个“C位”总体上，作为阿拉伯国家举办的首届世界杯足球赛，国际社会还是给足了卡塔尔世界杯相应的礼遇。尤其是联合国秘书长、国际奥委会主席、国际足联主席这“三驾马车”齐聚一堂，也让号称“历史上面积最小举办国”卡塔尔前期努力的准备不曾白费。开幕前一度有人担心的“冷场”，也因此并未出现。但“三驾马车”中，国际奥委会主席和国际足联主席是“当管国际组织”负责人，出席这样一届盛会的开幕式实际上是履行义务；联合国秘书长地位超脱，理应不偏不倚，躬逢其盛也并不出人意料，而多达18人的各国高级领导人名单却不免包含着心照不宣的“微言大义”。其中最受关注的还是土耳其总统埃尔多安。他实际上几乎是最后一刻才敲定行程。许多人都知道，由于政治、经济、文化等诸多方面矛盾，尤其出于在伊斯兰世界争夺话语权的考虑，原本“铁板一块”的海湾6个阿拉伯君主国在2017年发生激烈内部纷争，形成以沙特为一派、卡塔尔为另一派的两个对立阵营。这两个阵营中，沙特本就是“海合会”盟主，又是瓦哈比派大本营和麦加、麦地那两圣地守护者，加上国力、军力和财力都远远凌驾于卡塔尔之上，因此矛盾白热化之后阿联酋、阿曼、巴林、科威特四国都站到了沙特一边。2017年6月，沙特、阿联酋牵头对卡塔尔实施封锁、禁运和制裁时，联署的阿拉伯国家多达13个。而当时地区主要国家中唯一明确站在卡塔尔一边的，正是埃尔多安主政的土耳其。绝大多数分析家都心知肚明，作为地缘政治高手，埃尔多安此次站队，只是不希望沙特借打压“后起之秀”卡塔尔，独占阿拉伯乃至伊斯兰世界话语权。但对于当时四面楚歌的卡塔尔而言，土耳其和埃尔多安的表现可谓雪中送炭。如今，卡塔尔这届世界杯虽然仍不免受到来自诸多方面的质疑与非议，但最艰难的日子毕竟已经过去。当初申办世界杯时的初衷——为卡塔尔打响知名度，已经在很大程度上得以实现，此时此刻投桃报李，给予埃尔多安一个“C位”，也是题中之义。▲2022年11月20日，历届国际足联世界杯吉祥物出现在2022年卡塔尔世界杯开幕式上。图/新华社“阿拉伯世界大团结”只是一个开始此次与会“国别贵宾”中，过半系阿拉伯国家领导人，且其中赫然就有当初领衔对卡塔尔发难的“主舵手”——沙特王储。而出席开幕式的其他绝大多数阿拉伯国家政要，如阿联酋总理、埃及总统等，都是和沙特关系密切，而且是当初参加围堵、孤立卡塔尔的国家代表。当初“势不两立”的口角言犹在耳，如今一众白衣政要却齐聚卡塔尔，在开幕式现场谈笑风生、把臂言欢，再次印证了阿拉伯世界“兄弟也会阋墙，阋墙也是兄弟”的亘古铁律。当初沙特和卡塔尔为争夺话语权可以弄到面红耳赤，如今时过境迁，两国头面人物都希望恢复海合会“一团和气”，在风云变幻的国际政坛、商场、能源市场和地缘政治舞台博取利益最大化。也因此，卡塔尔世界杯开幕前夕，当初孤立卡塔尔的带头人沙特王储，就热情洋溢地喊出“阿拉伯世界大团结”口号，倡议“阿拉伯兄弟”热烈捧场。相比之下，此次世界杯其他与会国际政要的来源，却颇耐人寻味。往届世界杯开幕式，来自欧美各国和第三世界国家的政要，大抵维持在一个较平衡的比例，而此次除国际组织、阿拉伯及穆斯林国家代表外，与会“国别嘉宾”几乎都是来自“亚非拉”的发展中国家政要。本届世界杯开幕式前，欧美因卡塔尔在诸如“尊重本国风俗”等方面坚持己见，唯恐对卡塔尔世界杯“过于热情”会触怒这部分本国选民，导致在本国国内政治上失分，所以热情不高。▲2022年11月20日，2022年卡塔尔世界杯开幕式上，法国队名宿德塞利（中）将大力神杯带入海湾球场。图/新华社当然，也有一部分国际政要的亮相动机可能相对纯粹，如利比里亚总统维阿。这位前世界足球先生，本就是人类历史上首位当选国家元首的退役足球明星，世界杯足球赛开幕式，他不去才是新闻。自《戴维营协议》导致阿拉伯世界分裂以来，曾在1973年“十月战争”期间凭借“阿拉伯团结”，用“石油美元”重创欧美经济的阿拉伯世界，就再难用一个声音说话了。“阿拉伯之春”虽导致以埃及、伊拉克、突尼斯等为代表的世俗阿拉伯政治势力退潮、以“海合会”为代表的阿拉伯国家地位崛起，但随后沙特和卡塔尔间的纷争以及阿拉伯各国在巴勒斯坦-以色列问题上的意见分化，让久违的“阿拉伯大团结”姗姗来迟。如今，随着沙特和美国间关系趋冷，欧佩克话语权价值升高，一度吵得不可开交的“海合会”各国间，似乎不约而同重新认识到“兄弟间和为贵”的价值和重要性。于是，我们看到了沙特和卡塔尔的相向而行，看到了卡塔尔世界杯开幕式主席台上的“阿拉伯一家亲”——或许这仅仅是个标识和信号，而多哈足球场上的“阿拉伯世界大团结”也仅仅是一个开始。撰稿 / 陶短房（专栏作家）编辑 / 何睿校对 / 刘军