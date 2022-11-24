柳岩还是适合穿成熟风，丰满身材在吊带裙下越发凹凸有致，太惹眼|礼裙|缎面|艺术家|声乐|歌手|电影演员_网易订阅

女性在穿衣上总会秀出自己最满意的部分，为造型起到加分作用，也让自己看起来更自信大方，尤其是女星，想在公共场合内吸引到足够多的注意力，就得在着装上多花心思，尽量扬长避短凸显个人优势，散发出更多的女性魅力，柳岩便是如此，很擅长利用身材来引人注目，之前柳岩穿吊带礼裙出席活动，丰满身材在长裙包裹下越发凹凸有致，真是抢尽风头。吊带裙的设计跟抹胸裙并没有太大差别，两者之间甚至有异曲同工之妙，只是有了肩带的加持让人感觉更安全一些，降低暴露走光的风险，不同剪裁的吊带裙塑造出的造型风格是有很大区别的，可清新甜美走少女感风路线也可性感妩媚诠释出成熟魅力，柳岩这身吊带礼裙就属于后者，吊带结合抹胸剪裁秀出迷人的事业线，充满成熟女性的韵味，甚是引人遐想。为了凸显身材优势，柳岩选择的礼裙上半部分以修身剪裁为主，展示出傲人的身材曲线放大身材优势，丝绒面料亲肤贴身，令身材的凹凸感更为突出，同时提升造型档次看上去更加高级有质感，灰绿色在丝绒面料的衬托下并不会很暗沉，反而隐约透出一丝光泽感，在灯光下熠熠生辉显得高贵又奢华。礼裙的下半部分则是薄纱面料拼接，自腰部以下逐渐变宽松，很好地遮挡下半身线条，蓬松的薄纱裙摆提高造型的轻盈度，行走间更显身姿摇曳灵动，飘逸感十足，裙摆上的星星印花图案多了份天真浪漫的童趣感，视觉上不会太呆板无趣，同时摆脱深色系单品易有的沉闷感，总体感觉更丰富饱满有亮点，搭配丸子头娇俏可人很显年轻活力感。柳岩的身材在圈内是出了名的好，“性感女神”的称号名不虚传，她的穿衣方式也多数以性感风为主，尤其是礼裙造型大胆奔放，每次亮相总是备受瞩目，在人群中一眼就能辨别出来，令人过目难忘，这一身黑色丝绒吊带礼裙同样高级大气，深V剪裁性感指数爆表，将柳岩的好身材完美展现出来，这丰满诱人的曲线真是令许多女生羡慕不已，看了想增肥了。设计简单的礼裙比较考验穿着者的身材跟气质，毕竟着装风格普通平淡的话，人们自然会将注意力放到人身上，这时候全靠身材气质取胜了，而柳岩最大的优势便是出色的身材条件，这一身极简风白色礼裙她驾驭起来并不费力，偏修身的设计也能发挥出她的优势，单肩滑落的肩带细节设计彰显出风情万种的一面，清纯又魅惑的样子很惹人怜爱。长礼裙最担心的便是模糊身材比例，穿出累赘感，所以在腰部细节上要处理到位，一般建议选择收腰款式的礼裙，明确点明腰线凸显纤细腰身，尤其是小个子女生更要慎重处理好腰线问题，以免放大身材短板拉低原有比例，柳岩这身粉色长礼裙便是如此，收腰的同时抬高腰线，延长下半身比例，身材更高挑修长。缎面礼裙跟丝绒礼裙一样都显高级感，塑造出的造型风格都很高大上，彰显出穿衣品位的不俗，而且缎面材质的光泽感不比丝绒面料差，但比丝绒面料更轻盈飘逸一些，质感没那么厚重，不管是亮色系还是深色系的缎面礼裙驾驭难度都不高，特殊的材质能调节单品的色彩饱和度，绽放出亮丽的光彩。柳岩身穿蓝色缎面礼裙端庄又大气，犹如贵族般高贵典雅。柳岩最近很“招摇”啊，丰满身材在吊带裙下越发凹凸有致，太惹眼。看了柳岩的礼裙造型，说她是人间芭比也不为过，美得让人心动不已。你们觉得柳岩这身材如何？