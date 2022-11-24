CCTV5直播！葡萄牙亮相世界杯，C罗失业后首秀，破门=成92年第1人|c罗|里奥梅西|加纳|阿根廷_网易订阅

卡塔尔世界杯首轮小组赛还有1个比赛日，最受关注的一场比赛是葡萄牙男足对阵加纳男足，将在11月25日凌晨0点开打。球迷非常期待C罗的表现，这将是C罗个人第5次世界杯之旅，如果破门的话，将成为世界杯92年历史上首位连续5届赛事都破门的球员，央视CCTV5继续现场直播。葡萄牙从未捧起大力神杯，最好成绩只是第3名，最近一次打进世界杯4强，还得追溯到2006年，这也是C罗首次参加世界杯的一届赛事。根据分组，葡萄牙抽到了一个“复仇”小组，跟韩国、乌拉圭、加纳都有过往恩怨，其他三队之间也是如此，所以看点颇多。根据赛程，葡萄牙首战对阵非洲球队加纳，这是两队时隔8年之后再度相遇，2014年世界杯小组赛末轮，葡萄牙2-1战胜加纳，结果两队双双被淘汰出局。从整体实力来看，葡萄牙被看好赢球，加纳排在世界第61位，是本届世界杯所有参赛球队排名最低的。不过，世界杯开打之前的一场友谊赛，加纳2-0完胜欧洲劲旅瑞士，也将给葡萄牙提个醒，不能轻视对手，因为阿根廷和德国已经为此付出了代价。作为夺冠热门之一，葡萄牙需要依靠球星来争冠，那么C罗自然被看重。亮相本届世界杯之前，C罗已经正式被曼联俱乐部提前解雇，在公告中强调跟葡萄牙巨星达成一致，现在C罗变为自由身，处于失业的状态，需要通过世界杯的舞台证明自己，才能获得一份新合同。本场比赛是C罗失业之后的首秀，也将迎来自己的第5次世界杯之旅，世界杯历史上已经有8人做到。不过，能够连续5届世界杯都破的球员，还没有出现，现在C罗只要攻破加纳的球门，即可成为世界杯92年历史上第一人。前几日，梅西打进一个点球，世界杯进球数已经追平C罗，所以C罗要再度甩开梅西，必须有进球入账。9月份的欧国联2场比赛，C罗连续首发表现低迷，如今来到世界杯期待有好的表现。