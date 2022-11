库里:再也听不到人们讨论我是否能拿FMVP 还让我有点难过了呢|勇士|fmvp_网易订阅

近日,库里在《The Old Man and The Three》播客节目中谈到了上赛季的FMVP。库里表示:“他们老在说我是不是历史前10,他们说如果我拿了FMVP就会有帮助,那份榜单里的人都有FMVP。拿到FMVP唯一能让我笑的一点就是,我再也听不到人们讨论我是否能拿FMVP的问题了,这还让我有点难过了呢(哈哈哈)。”2021-22赛季总决赛,33岁的库里在6场比赛里,场均出战37.5分钟,得到了31.2分6篮板5助攻2抢断的数据,投篮命中率48.2%,三分命中率43.7%,助勇士赢得了总冠军并获得了FMVP。