ATP排名：张之臻列第110 再创中国大陆男网新高

张之臻升至第110，再创中国大陆男网排名历史新高 北京时间10月10日，ATP官网公布了最新一期的世界排名。“喜提”ATP500第九个亚军的西西帕斯超越兹维列夫重返前五行列，弗里茨首次跻身前十，创个人新高列第八位，胡尔卡奇跌出Top10。张之臻排名提升16个位次后，占据第110名的位置，再创中国大陆男网排名新高纪录。ATP男单最新Top10 在Top100榜单中，弗里茨（8）、蒂亚福（17）、中岛布兰登（46）、戈麦斯（98）和科托夫（100），弗里茨是继4月份的阿尔卡拉斯之后位列榜单前十的全新面孔，戈麦斯和科托夫则是职业生涯首次跻身前100。中国军团最新世界排名 中国军团方面，张之臻排名提升了16个位次，目前以501分排名第110位，继续刷新中国大陆男网排名历史新高。吴易昺下滑一位跌至第135位，商竣程排名再跌三位，目前已经降至第206位，布云朝克特的排名同样下滑三位，最新排名第345位。 冠军排名，在阿斯塔纳站收获个人第90个巡回赛男单冠军的德约科维奇排名升至第10位，从而确保在巴黎大师赛结束后名次稳居Top20，加之他是今年的温网冠军，所以成为纳达尔、阿尔卡拉斯、鲁德和西西帕斯之后第五位锁定ATP年终总决赛男单资格的球员。 （Amber）声明：新浪网独家稿件，未经授权禁止转载！