精选足篮专家:梅尼耶豪取12连红 收米哥10连红

北京时间10月10日(周一),今日竞彩有瑞典超、英超的比赛,让球还有意甲、西甲等赛事!专家成绩方面,梅尼耶足球预测豪取12连红,收米哥昨连擒串关豪取10连红!智能预测方面,英雄孙膑8连红盈利超4倍,文丑6连红![网页版充值最高赠送1188!] ★★★★行业权威彩票专家★★★★ [今日竞彩专家精选] 梅尼耶:昨日预测命中澳超早场+英超、荷甲2串1,连红场次来到12场,状态火热![查看今日推荐] 收米哥:昨日连擒两个2串1方案,目前豪取10连红,关注专家获取最新推荐![查看今日推荐] 船长:昨日命中阿森纳+罗马赢球2串1、博德闪耀让球胜+俄超平局2串1!稳健收获8连红,查看最新方案![查看今日推荐] 此外,专家阿宽有道[查看今日推荐]、盘口大师[查看今日推荐]、斗球仙人[查看今日推荐]、境界[查看今日推荐]、七哥[查看今日推荐]、小林话舍[查看今日推荐]均取得5连红! [今日足彩专家精选] 下期足彩将在10月11日(周二)停售,各位彩民敬请期待! ★★★★新浪彩票智能预测★★★★ [今日竞彩智能预测精选] 智能英雄孙膑:足球预测取得8连红,盈利超4倍,值得关注![解锁智能预测] 智能英雄文丑:预测稳健6连红,昨日连中英超、巴甲、日乙比赛![解锁智能预测] 智能预测瑞典超赛果近10中9:北雪平 vs 米亚尔比 智能预测法乙赛果近10中9:索肖 vs 圣埃蒂安 智能预测意甲赛果近10中9:佛罗伦萨 vs 拉齐奥 [今日足彩智能预测精选] 下期足彩将在10月11日(周二)停售,各位彩民敬请期待! 扫描下方二维码下载[小炮APP],领取166元红包!看更多高盈利专家预测、智能推荐,还有最新比分、对阵数据、开奖直播、图表走势等,一应俱全!下载APP领166元红包