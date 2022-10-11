杭州市第一届智力运动会麻将项目竞赛规程

（文章转自杭州智力运动） 杭州市第一届智力运动会 麻将项目竞赛规程 杭州市体育局 中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心） 杭州市麻将协会 杭州智圣数字科技有限公司 中国棋院杭州分院国际交流中心有限公司 比赛时间：2023年1月7日-1月8日 比赛地点：中国棋院杭州分院国际交流中心（智力大厦） 1。杭州麻将 2。立直麻将 按照《杭州市第一届智力运动会规程总则》规定执行。 1。参赛运动员须满足杭州户籍、杭州学籍、在杭州社保缴满一年的资质之一。 2。现役、退役的专业运动员不能参赛。 3。所有参赛选手不得跨组兼项参赛。 4。所有参赛运动员“人身意外伤害保险”（含比赛期间及往返比赛途中）自理。 5。各参赛代表队比赛须统一着装（运动服）。 （一）参加单位 以各区、县（市）为单位参赛，可根据项目设置组队参加各项目的比赛，各参赛单位可报领队、教练各1名。 1。每支代表队最多可报8名选手参赛。 2。各项目报名人数 （1）杭州麻将64-128人 （2）立直麻将64-128人 （二）报名 1。各参赛单位请将报名表（附件1） 打印后盖公章，扫描或者拍照连同word报名表发送至邮箱271257948@qq.com，凡逾期不报按弃权论。联系人：楼俊杰，手机： 13095929615（微信同号），报到当天提交相关原件。 2。报名截止日期：11月30日 （三）报到与离会 1。各队领队、教练、参赛运动员携带以下资料现场报到： （1）携带本人身份证明（身份证或市民卡、户口本等其中之一） （2）健康安全承诺书（附件2） 2。各代表队请自行配备口罩，报到、参赛期间需全程佩戴口罩。 3。报道日期以《竞赛补充规定》为准，比赛结束后离会。 1。杭州麻将采用杭州麻将竞赛规则（试行），立直麻将采用国际麻将联盟所颁布的立直麻将竞赛规则（RCR）为基础的立直规则，规则将在《竞赛补充规定》中发布。 2。循环赛阶段共6盘，积分前16名选手进入淘汰赛阶段，淘汰赛阶段每场4盘，具体以报名后补充通知为准。 3。比赛用时每轮不多于1小时。 4。排名方法：各代表队中每有一名比赛积分排名128-65名的选手得1分；比赛积分排名64-33名的选手得2分；比赛积分排名32-17名的选手得4分；比赛积分排名16-9名的选手得8分；比赛积分排名8-5名的选手得12分；比赛积分排名前4的选手得16分。 5。未尽事宜将在《竞赛补充规定》中说明。 杭州麻将：积分前6名的代表队颁发奖状，积分前三名的代表队颁发奖状、奖杯；个人积分冠、亚、季军颁发奖牌、奖状，个人排名5-8名颁发奖状。 立直麻将：积分前6名的代表队颁发奖状，积分前三名的代表队颁发奖状、奖杯；个人积分冠、亚、季军颁发奖牌、奖状，个人排名5-8名颁发奖状。 1。裁判长、骨干裁判由中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）统一选派。 2。所有申诉必须在比赛结束后10分钟内，向裁判长提请申诉并交纳 500 元人民币申诉费，胜诉退回。 按照《杭州市第一届智力运动会规程总则》关于赛风赛纪、反兴奋剂工作的要求，各单位赛前、赛中、赛后加强赛风赛纪、反兴奋剂宣传教育，履行好责任，无条件配合赛事组委相关工作的统一安排，确保不发生违规事件。 各参赛单位提高疫情防控意识，严格按照疫情防控部门的要求和赛事组委会统一部署，认真执行好届时发布的竞赛补充通知中的相关疫情防控要求。 本赛事不收取报名费，各参赛单位参赛产生的其他费用自理。 本规程由杭州市智力运动管理中心负责解释和修改。 未尽事宜另行通知。 附件1：2022年杭州市第一届智力运动会报名表 （麻将） 附件2：2022年杭州市第一届智力运动会 运动员参赛及疫情防控承诺书 （附件见杭州智力运动微信公众号）