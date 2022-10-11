香港大师赛奥沙利文1-4后连扳5局 6-4罗伯逊进决赛

罗尼-奥沙利文6-4尼尔-罗伯逊 北京时间10月8日晚，2022斯诺克香港大师赛半决赛战罢。在第二场半决赛中，现世界第一罗尼-奥沙利文与现世界第三尼尔-罗伯逊打得跌宕起伏，“火箭”在先胜1局又连丢4局后，凭借2杆破百和2杆50+，连胜5局，大比分6-4逆转胜出，晋级决赛。他将与中国香港名将傅家俊争夺本届赛事的冠军。 2022斯诺克香港大师赛是2022/23赛季世界斯诺克巡回赛的一站邀请赛，比赛于10月6-9日在香港体育馆举行。参赛者为包括现世界前五在内的6位世界顶级斯诺克选手，外加傅家俊和吴安仪2位中国香港本土名将，赛事总奖金为31万5000英镑，其中，冠军奖金为10万英镑，单杆最高分奖金为1万英镑。 前三个比赛日每天2场比赛，最后一个比赛日为决赛。1/4决赛采用9局5胜制，半决赛和决赛为11局6胜制。 第3比赛日进行的是2场半决赛的争夺。在下午率先进行的比赛中，中国香港名将傅家俊，在挽救了1个赛点的情况下，决胜局打出单杆147，最终以大比分6-5战胜现世界第五约翰-希金斯，率先晋级决赛。 在晚上进行的比赛中，现世界第一罗尼-奥沙利文迎战现世界第三尼尔-罗伯逊。 比赛中，首局，罗尼-奥沙利文凭借单杆72分，以91（72）-0先胜一局。但是随后，在第二局，尼尔-罗伯逊在落后的情况下，一杆清台，以53-49实现单局逆转，将大比分追成1-1。接下来2局，“澳洲火炮”接连打出2杆破百，以128（105）-0和100（100）-0再胜2局，大比分3-1领先进入中场休息。 休息归来，第五局，尼尔-罗伯逊再次打出单杆135分，以135（135）-0再胜一局，在连胜4局、连续3局零封对手后，大比分4-1领先。第六局，“澳洲火炮”率先上手，但罗尼-奥沙利文在0-27落后时，打出单杆93分，以93（93）-27扳回一局。 第七局，双方打得十分纠结。清彩阶段，“火箭”在51-55落后的情况下，接连打进咖啡、蓝和粉3颗彩球，以66-55再胜一局，大比分追至3-4。第八局，罗尼-奥沙利文在0-21落后时，打出单杆105分，以105（105）-21再扳一局，大比分变为4-4。 第九局，尼尔-罗伯逊率先上手，但在22-0时打丢中袋粉球，送出机会。“火箭”趁机上手，再次轰出单杆104分，以104（104）-22再胜一局，在连胜4局后，大比分5-4反超，率先拿到赛点。关键的第十局，双方再次陷入僵持，尽管尼尔-罗伯逊也打出了单杆50分，但罗尼-奥沙利文凭借单杆52分，以76（52）-56（50）再胜一局，在连胜5局后，以大比分6-4逆转胜出，晋级决赛。 （清泠）声明：新浪网独家稿件，未经授权禁止转载！