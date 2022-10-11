海港踢疯了冲上第4:巴尔加斯戴帽 水货外援爆发

来源：搜达足球 北京时间10月9日15：30，中超第22轮，巴尔加斯助攻戴帽，吕文君梅开二度，保利尼奥和李圣龙打进赛季首球，程长城斩获中超处子球，最终上海海港4-1战胜长春亚泰。 这一场4-1，让上海海港收获近5轮的第4场胜利，他们暂时反超河南嵩山龙门，冲上中超第4的位置。而长春亚泰则是终止3轮不败，继续排在中超第10位。 上海海港终止面对长春亚泰的3场不胜纪录，他们上一次战胜长春亚泰还是在2018赛季主场3-1取胜，至今已经有4年的时间。 比赛回顾—— 第7分钟，保利尼奥倒地前送出直传球，吕文君单刀破门，上海海港1-0领先。 第29分钟，巴尔加斯中路分到左侧，吕文君第一时间兜射远角得手，上海海港2-0领先。 10次面对长春亚泰，吕文君打进6球。长春亚泰已经超过了大连人（5球），成为吕文君攻破大门次数最多的球队。 第44分钟，王燊超乌龙助攻，程长城门前垫射破门，长春亚泰扳回一城，但仍然落后1-2。这是31岁前锋程长城在中超生涯的首球，此前他在中超12年合计出场41次0进球。 第67分钟，巴尔加斯的传球，保利尼奥禁区外左脚远射破门，上海海港扩大比分至3-1。保利尼奥打破1295分钟进球荒，终于打进本赛季中超首球。武磊回归后，“水货外援”保利尼奥最近5场比赛贡献1球5助攻。 第82分钟，巴尔加斯开出右侧定位球，助攻李圣龙头球破门，上海海港把比分改写为4-1。李圣龙打进赛季首球后因伤下场。 此后，双方都无法再次改写比分，最终上海海港4-1大胜长春亚泰。